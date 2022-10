Kuharičeva 15. v Kairu, mešana ekipa brez boja za medalje

V disciplini puška 300 metrov v konkurenci mešanih ekip sta Slovenijo predstavljala Kuharičeva in izkušeni Rajmond Debevec. V prvem delu kvalifikacij sta končala na devetem mestu z 282 krogi ter tako za dva kroga zgrešila uvrstitev med osem in s tem drugi del kvalifikacij. Iz tega so se potem v boj za medalje uvrstile Finska, Poljska, Avstrija in Norveška, zmago si je v finalu pristreljala ekipa Finske v postavi Henna Viljanen in Aleksi Leppa pred Poljsko (Karolina Kowalczyk in Tomasz Bartnik).

Strelci so v Kairu predzadnji dan SP nastopili še v obeh konkurencah s puško na 300 metrov leže. Pri ženskah je slavila Švicarka Anja Senti s 599 krogi pred rojakinjo Silvio Guignard Schnyder (597), tretja je bila Avstrijka Olivia Hofmann (595). Urška Kuharič je končala na 15. mestu s 589 krogi.

V moški konkurenci pa je zmaga odšla na Norveško, slavil je Simon Claussen (599), ki je premagal Poljaka Tomasza Bartnika (589) in Avstrijca Alexandra Schmirla (597). Od dveh slovenskih strelcev je bil s 594 krogi in 18. mestom boljši Debevec, Robert Markoja je bil 24. (591).