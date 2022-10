Čeper četrti, Kuharičeva šesta, Markoja sedmi na SP v Kairu

Jože Čeper se je na svetovnem prvenstvu v Kairu približal kolajni. Foto: Daniel Novakovič/STA Jože Čeper je v ponedeljek na SP končal nastop s hitrostrelno pištolo na 25 metrov in se uvrstil na 52. mesto. Danes se je pomeril še v disciplini pištola s središčnim vžigom na 25 metrov in bil četrti. Zbral je 583 krogov, pred njim so se zvrstili Nemec Christian Reitz (588), Azerbajdžanec Ruslan Lunev (584) in Estonec Peeter Olesk (584).

V disciplini puška 300 metrov trojni položaj so v obeh konkurencah nastopili trije slovenski strelci. Najboljši izid je s šestim mestom imela Urška Kuharič (581), na prvih treh pa so končale Norvežanka Jeanette Hegg Duestad (588), Švicarka Sarina Hitz (586) in Švednija Elin Ahlin (586).

Pri moških pa je slavil Francoz Emilien Chassat s 592 krogi, sledila sta mu Finec Aleksi Leppa (590) in Madžar Istvan Peni (589). Od dveh slovenskih predstavnikov je bil uspešnejši Robert Markoja, ki je končal na sedmem mestu (586 krogov), medtem ko je veteran Rajmond Debevec pristal na 21. s 579 krogi.

Markoja pa je danes nastopil še v disciplini standardna puška 300 metrov. Končal je na 15. mestu s 581 krogi, prva tri mesta so osvojili Danec Steffen Olsen (591), Norvežan Simon Claussen (586) in Američan Timothy Sherry (586).

Do konca SP v četrtek bodo slovenski strelci nastopili še na dveh tekmah: s puško 300 m trojni položaj za mešane ekipe Kuharičeva in Debevec, s puško na 300 m leže pa Markoja, Debevec in Kuharičeva.

Preberite še: