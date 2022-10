Slovenke daleč od finala

Slovenske strelke Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek so končale na 17. mestu med 22. trojicami.

Slovenske strelke Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek so ekipno tekmo na svetovnem prvenstvu v Kairu v disciplini malokalibrska puška v trojnem položaju na 50 m končale na 17. mestu med 22 trojicami. S tem so bile daleč od nadaljevanja tekmovanja.

Slovenke so kvalifikacije končale s 1296 krogi, v nadaljevanje tekmovanja pa so se kot osme uvrstile Američanke s 1308 krogi. Najboljše so bile Nemke s 1329 krogi, sledile so Kitajke s 1327 in Norvežanke s 1316 krogi. Kolajne bodo v tej disciplini podelili v nedeljo ob 8.30.

Od Slovenk sta imeli najboljši izkupiček Dvoršakova in Kuharičeva s 443 krogi, Jerovškova pa je zabeležila tri kroge manj.

Markoja v kvalifikacijah 40.

Od Slovencev je danes nastopil Robert Markoja, ki je zasedel 40. mesto v kvalifikacijah v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 m. Zlato kolajno je osvojil Ukrajinec Serhij Kuliš, ki je v finalu ugnal Poljaka Tomasza Bartnika. Z bronom se je okitil Norvežan Jon-Hermann Hegg.

Markoja je kvalifikacije končal s 585 krogi, s čimer je za pet krogov zaostal za najboljšo osmerico. V klečečem položaju je zmogel 197, v ležečem 198, stoje pa 190 krogov.

Čeper v nedeljo v drugi del tekmovanja

Od strelcev se je s hitrostrelno pištolo na 25 m v kvalifikacijah predstavil Jože Čeper. V svoji skupini je bil po prvem od dveh delov 24. med 45 tekmovalci, skupno pa je bil 45. Drugi del tekmovanja ga čaka v nedeljo ob 12.20. Finale bo prav tako v nedeljo ob 17.00.

Od Slovenk v disciplini pištola 25 metrov drugi del kvalifikacijskega nastopa čaka še Denis Bola Ujčič. V prvem delu tekmovanja v natančnem streljanju je bila v soboto 35. Drugi, hitrostrelni del tekmovanja, bo na sporedu danes ob 13.45, finale z najboljšo osmerico pa ob 16.15.