Ponomarenko Janićeva in Ostermanova zanesljivo v finale

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta leta 2019 na svetovnem prvenstvu v Szegedu osvojili dve kolajni in olimpijsko normo, to pa je bil tudi njun zadnji skupni nastop v dvojcu pred tokratno tekmo svetovnega pokala na Madžarskem. V lanskem letu na edini mednarodni tekmi sezone namreč nista nastopili.

Primorki sta tudi tokrat brez težav opravili s tekmicami tako v kvalifikacijah kot v polfinalu. Skupno sta imeli drugi čas polfinala, saj sta do cilja hitreje priveslali le zmagovalki druge polfinalne skupine Nemki Sabina Hering-Pradler in Tina Dietze.

"Tekmo sva odpeljali super. Ko sva videli startno listo, sva si rekli, da imava znova najtežjo skupino, ampak potem se je, kot po navadi, izkazalo, da to ni bil takšen problem. Zjutraj sva se počutili boljše. Ko sem v polfinalu videla, da nama ni potrebno finiširati in se dodatno mučiti, sem hotela malo umiriti, ampak Anja očitno tega ni zaznala, tako da sva se malo bolj utrudili, kot bi se lahko, a sva zadovoljni," je povedala Špela Ponomarenko Janić.

Nasmejana je bila tudi Anja Osterman: "Kot je povedala že Špela, sva se zjutraj na res preprost način odpeljali in zmagali v kvalifikacijski skupini. Bili sva presenečeni, ker se res nisva mučili. Čoln je lepo tekel. Zdaj je bilo res mogoče prisotnega nekaj strahu, ko na startni listi vidiš imena, ki so zraven, v finale pa vodijo samo tri mesta. Že od prvega zavesljaja je bil strah zaman, saj je čoln tekel. Kljub temu, da se morda nisva 100% ujemali, je čoln letel in tako ni bilo vprašanja, da se ne bi uvrstili v finale."

Debeljak v polfinale

Kajakaš Vid Debeljak je v svoji kvalifikacijski skupini na 200 metrov v cilj priveslal kot peti. Neposredno uvrstitev v polfinale so si zagotovili prvi štirje iz skupine, Vid Debeljak pa je napredoval kot najhitrejši petouvrščeni izmed šestih kvalifikacijskih skupin. Skupno je postavil 13. čas kvalifikacij.

Vid Debeljak bo v soboto nastopil v polfinalu. Foto: Nina Jelenc

Na dveh razdaljah pa je nastopil Rok Šmit. Bohinjec, ki je po lanski sezoni 200-metrsko razdaljo zamenjal za 1000 metrov je v kvalifikacijah na tej razdalji v cilj priveslal kot sedmi in tako zaključil v tej fazi tekmovanja. Več je pričakoval na 500 metrov, kjer je v kvalifikacijah v svoji skupini zaostal le za Srbom Brankom Lagundzićem in Slovakom Milanom Dronerjem. S tem je zanesljivo prišel v polfinale, kjer pa je bil nato v svoji skupini sedmi. S tem je prišel do finala C.

V soboto bomo Vida Debeljaka najprej videli v polfinalu na 200 metrov, nato pa še v enem izmed final na tej razdalji, Rok Šmit bo veslal v C finalu na 500 metrov, Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman pa se bosta najprej pomerili v A finalu na 500 metrov, popoldne pa še v kvalifikacijah kajakaških dvojcev na 200 metrov.