Jasmina Maček končala na 32. mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kvalifikacijah je bila najboljša Avstralka Laetisha Scanlan (122), v velikem finalu šestih najboljših strelk pa je smetano pobrala Francozinja Carole Cormenier (44). Drugouvrščena Britanka Kirsty Barr je zadela 41, tretjeuvrščena Italijanka Silvana Stanco pa 33 letečih tarč.

Danes so na veliko sceno stopili tudi najboljši strelci v trapu in opravili z dvema od petih serij. Slovenski strelci niso blesteli: lanski evropski prvak v tej olimpijski disciplini Boštjan Maček je s 47 zadetki na 62. mestu, Denis Vatovec je z zadetkom manj na 89., Tomaž Blazinšek pa je zadel 44 letečih tarč in je na 115. mestu v konkurenci 142 strelcev iz celega sveta.

V torek bodo v moški konkurenci na sporedu še tri serije strelov, v sredo pa še ekipna mešana tekma. Na tej tekmi bosta nastopila Jasmina in Boštjan Maček.

Preberite še: