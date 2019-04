Nova priložnost za slovenske strelce v trapu

Pred najboljšimi strelci in strelkami na svetu s puško šibrenico je druga letošnja tekma za svetovni pokal. Po uvodni preizkušnji v mehiškem Acapulcu bodo med 7. in 15. aprilom nastopili v Al Ainu v Združenih arabskih emiratih, med njimi bodo tudi štirje slovenski predstavniki: Jasmina in Boštjan Maček ter Denis Vatovec in Tomaž Blazinšek.