Debevec in Markoja napredovala, Kandare ne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska strelca Rajmond Debevec in Robi Markoja sta se prek današnjih eliminacij prebila na ponedeljkovo osrednjo tekmo v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov. Debevec je v eliminacijah letošnje tretje tekme za svetovni pokal v Münchnu zadel 1172 krogov, Markoja pa 1161 krogov.

Na letošnjih uvodnih tekmah svetovnega pokala v indijskem New Delhiju in kitajskem Pekingu se je na kvalifikacijsko tekmo vselej uvrstilo najboljših 60 strelcev iz eliminacij, na današnji preizkušnji v Münchnu pa prvič v tej sezoni 75 strelcev. To pomeni, da si je kvalifikacijski nastop poleg Debevca pristreljal tudi Markoja.

Brez kvalifikacijskega nastopa je v današnjih eliminacijah - na njih je nastopilo 119 strelcev - ostal tretji slovenski predstavnik Erik Kandare, ki je zadel 1155 krogov.

Zmaga Indijki

Živa Dvoršak je na današnji tekmi z zračno puško na 10 metrov osvojila 30. mesto, potem ko je zadela 626,3 kroga. Poleg Ljubljančanke, ki v zadnjih sezonah najboljše izide dosega v kraljevski strelski disciplini, sta nastopili še Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič. Prva je s 625,3 kroga osvojila 47., druga pa s 624,1 62. mesto v konkurenci 149 strelk s celega sveta. Dvoršakova je končala na 30. mestu. Foto: Getty Images

Izven konkurence - vsaka država ima pravico, da poleg treh tekmovalk na kvalifikacijski tekmi prijavi še dve dodatni strelki, kar je Slovenija izkoristila zaradi bližine Münchna - sta nastopili Sonja Benčina (624,5) in Katarina Fevžer (614,5). Prva je v konkurenci 42 tekmovalk osvojila 14., druga pa 32. mesto.

V velikem finalu je slavila Indijka Apurvi Chandela (251,0), ki je bila najboljša tudi v kvalifikacijah (633,0). Drugo mesto je zasedla Kitajka Luyao Wang (250,8), tretje pa njena rojakinja Hong Xu (229,4).

Na strelsko črto sta danes stopili še Denis Bola Ujčič in Jagoda Tkalec. V "prvem polčasu" dvodnevne tekme z malokalibrsko pištolo na 25 m sta v natančnem streljanju na 60. oziroma 83. mestu. Bola Ujčičeva je zadela 284, Tkalčeva pa 281 krogov. V ponedeljek se bosta preizkusili še v hitrostrelni pištoli.

V ponedeljek bo na olimpijskem strelišču v bavarski prestolnici poleg Debevca ter Bola Ujčičeve in Tkalčeve nastopil še Jože Čeper v disciplini zračna pištola na 10 metrov.

Preberite še: