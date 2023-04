Strelska reprezentanca pred novimi izzivi v Južni Ameriki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedemčlanska slovenska strelska reprezentanca bo ta teden nastopila na letošnji četrti tekmi svetovnega pokala v zračnem in malokalibrskem orožju v Peruju. V Limi bodo slovenske barve zastopali Živa Dvoršak, Klavdija Jerovšek, Urška Kuharič, Sonja Benčina in Urška Hrašovec ter Rajmond Debevec in Robi Markoja.

Slovenska reprezentanca je izpustila dve od uvodnih treh tekem najvišjega kakovostnega razreda v Džakarti in Bhopalu, za najboljši izid v Kairu pa je poskrbela Dvoršak, ki je v disciplini zračna puška 10 metrov zasedla 19. mesto. Hrašovec je preizkušnjo končala na 24., medtem ko je Jerovšek zasedla 68. mesto. Edini slovenski strelec v Egiptu Luka Lukič je tekmo končal na 46. mestu. V malokalibrski puški trojni položaj 50 metrov je Dvoršak osvojila 23., Kuharič pa 36. mesto.

Slovenske strelke so po tekmah v deželi faraonov nastopile tudi na evropskem prvenstvu v zračnem orožju v Tallinnu, kjer je Benčina zasedla 18. mesto v disciplini zračna puška 10 metrov. Jerovšek je osvojila 26., Hrašovec 31., Dvoršak 41., Nuša Žnidarič pa 55. mesto.

Pred Dvoršak, Kuharič in Jerovšek je dvojni spored v tretji največji državi v Južni Ameriki. Poleg tekme v MK-puški trojni položaj 50 m je pred njimi še preizkušnja v zračni puški, kjer se jim bosta pridružili Benčina in Hrašovec. Prekaljena slovenska strelca, 60-letni Debevec in 49-letni Markoja, bosta zastopala slovenske barve v kraljevski strelski disciplini - malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov.

Po preizkušnjah v Limi bo naslednja postojanka svetovnega pokala med 8. in 15. majem v Bakuju. Azerbajdžanska prestolnica bo med 14. avgustom in 1. septembrom gostila tudi svetovno prvenstvo v vseh strelskih disciplinah, zadnja tekma za svetovni pokal pa bo med 12. in 19. septembrom v Rio de Janeiru.

Slovenci bodo med 21. junijem in 2. julijem nastopili tudi na evropskih igrah v Krakovu. Strelski program bo na sporedu v 230 km oddaljenem Vroclavu.