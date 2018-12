Strelci v Beograd po medaljo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Franček Gorazd Tiršek in Veselka Pevec sta navdušila na paraolimpijskih igrah v Riu.

Franček Gorazd Tiršek in Veselka Pevec sta navdušila na paraolimpijskih igrah v Riu. Foto: Vid Ponikvar

Za Slovenijo bodo nastopili Franc Pinter, Franček Gorazd Tiršek in Damjan Pavlin. Zaradi zdravstvenih težav bo manjkala Veselka Pevec, reprezentanco bosta vodila selektorka Polona Sladič in pomočnik Aleš Kosmač.

Beograjsko prvenstvo bo prvo evropsko po letu 2013, ki je bilo v Španiji, kjer je srebrni s paraolimpijskih iger v Londonu Tiršek osvojil bronasto kolajno v disciplini zračna puška R4, slovenski uspeh pa je s četrtim mestom dopolnil njegov reprezentančni sotekmovalec Damjan Pavlin.

Pevčeva okreva po operaciji in zlomu noge

Veselje Polone Sladiču po zgodovinskem uspehu Veselke Pevec v Riu. Foto: Vid Ponikvar "Ta termin evropskega prvenstva nam ne ustreza, zanj smo izvedeli sredi avgusta, ko smo sezono na pol končali. Zato je bilo treba drugače načrtovati in temu prilagoditi načrt dela. Žal smo na evropsko prvenstvo odšli v nepopolni postavi. Veselka Pevec okreva po operaciji in zlomu noge. Zato tudi nimamo ekipe v konkurenci SH2," je pred začetkom tekmovanj dejala Sladičeva in napovedala, da se bodo v ekipi, čeprav kvot za paraolimpijske igre v Beogradu še ne bodo delili, borili za medalje.

EP se bo za Slovence začelo danes z disciplino zračna puška stoje R1 in R4, nadaljevalo v sredo z zračno puško leže R3 in končalo 6. decembra z zračno puško leže R5.