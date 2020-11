Sprememba odloka o športnih dejavnostih, poklicni šport se nadaljuje

Vlada je na dopisni seji izdala spremembo odloka o začasnih omejitvah izvajanja športne dejavnosti, ki v večjem delu posega le v rekreativno dejavnost. Proces športne vadbe je še naprej dovoljen športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, so sporočili po vladni seji. Športna rekreativna dejavnost več oseb je dovoljena le, če so udeleženci člani istega gospodinjstva.

Sicer pa so treningi dovoljeni le za starejše od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Še vedno je v kolektivnih športih dovoljeno tudi izvajanje tekmovanj najvišje ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah. Pri tem so navedeni hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal oziroma mali nogomet. Prav tako je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev v teh panogah.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev za člane in mednarodnih športnih prireditev. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Odlok bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu.

