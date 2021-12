Športno plezanje se bo prihodnje leto prvič ustavilo v Kopru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovni pokal v športnem plezanju se bo prihodnje leto prvič ustavil v Kopru. Kot so danes sporočili iz Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC) s sedežem v Torinu, bo Koper gostil tekmo svetovnega pokala športnih plezalcev v disciplini težavnost 2. in 3. septembra 2022.

Peto največje mesto v Sloveniji, Koper, bo od 2. do 3. septembra prvič gostilo svetovni pokal pod okriljem federacije IFSC, s čimer se podaljšuje dolgoletna tradicija, po kateri je mesto Kranj med letoma 1996 in 2021 pripravilo 25 tekmovanj svetovnega pokala.

Janja Garnbret Foto: Ana Kovač

Stara dvorana v Kranju namreč ne ustreza več merilom za tekmovanja najvišje ravni. Svetovni pokal se je zadnjič ustavil na Gorenjskem septembra, ko je Janja Garnbret po olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je postala prva olimpijskega prvakinja v tem športu, zmagala še pred domačo publiko ter osvojila tudi naslov skupne zmagovalke pokala v težavnostnem plezanju, četrtega v karieri. Kranjska zmaga je bila njena že 31. v svetovnem pokalu, 18. v težavnosti.

Med mesta gostitelje tekmovanj za svetovni pokal se po dvoletnem premoru zaradi novega koronavirusa vrača kitajski Wujiang, ki je karavano gostil v letih od 2013 do 2019. V Wujiangu bo sklepno dejanje sezone 2022, od 30. septembra do 2. oktobra, s tekmama v težavnosti in hitrosti.

Preložili so svetovni pokal v težavnosti in hitrosti na Baliju v Indoneziji, ki bo po novem prihodnje leto potekal od 24. do 26. septembra.

Na sporedu svetovnega pokala bo skupaj 13 tekmovalnih postaj v desetih državah na treh celinah.

Vrhunec sezone bo EP v Münchnu

Vrhunec sezone bo evropsko prvenstvo v hitrosti, balvanih in težavnosti avgusta v Münchnu. Prvenstvo stare celine na Bavarskem bo prineslo tudi tekmovalno novost, prvič bo zaživela nova kombinirana disciplina balvani in težavnost v formatu, ki bo tudi na poletnih olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu.

Na OI v Tokiu 2020 je olimpijska premiera športnega plezanja vsebovala mnogoboj hitrosti, balvanov in težavnosti, ki pa ni več del olimpijskega sporeda.