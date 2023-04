Španec zmagovalec mastersa v Augusti

Za 28-letnega Baska Jona Rahma je to drugi naslov na turnirjih major po odprtem prvenstvu ZDA 2021. Hkrati je postal četrti zmagovalec mastersa iz Španije po Severianu Ballesterosu (1980, 1983), Jose Marii Olazabalu (1994, 1999) in Sergiu Garcii (2017).

Rahm (65-69-73-69) je bil po štirih igralnih dneh štiri udarce boljši od Američanov Phila Mickelsona (71-69-75-65) in Brooksa Koepkaja (65-67-73-75).

Najbližja zasledovalca je premagal za štiri udarce. Foto: Reuters

"Zelo sem zadovoljen s svojo nedeljsko igro. V težkih pogojih sem izgubil le en udarec in zmagal s precejšnjo prednostjo. Ponosen sem nase in moram priznati, da si nikoli nisem mislil, da bom za zmago na golf turnirju potočil kakšno solzico. Ko sem zadel zadnjo zelenico in videl, da mi zmaga ne more več uiti, sem bil zelo blizu," je dejal Rahm.

"Veliko mi pomeni, da sem Španiji priboril deseti major v zgodovini in to točno na rojstni dan velikega Severiana Ballesterosa, ki bi bil danes star 66 let," je dodal Španec.