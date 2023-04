Foto: Guliver Image Dež in veter sta izruvala dva skoraj 20 metrov visoka bora le 65 metrov stran od 17. luknje. Prav med drevjem je stalo več deset gledalcev, ki so se tja skrili pred dežnimi kapljami. Harrison Crowe je igral na 16. luknji, ko so drevesa padala. Njegov nosilec palic John Serhan je povedal: "Ko je veter zajel drevesa, smo lahko le gledali, kako jih ruva. Imamo srečo, da ni nihče umrl." Nekaj dreves na tem delu so pred leti porušili, ko so bila poškodovana v ledeni nevihti. Sicer pa so stara več kot sto let.

Scary scene in Augusta, a tree fell near the 17th tee at The Masters😳



Play has been suspended for a second time today due to inclement weather.pic.twitter.com/PS3q3YXRn0 — Yahoo Sports (@YahooSports) April 7, 2023

Da na srečo ni žrtev, so potrdili tudi organizatorji. A šlo je zares, saj so drevesa poškodovala tudi stole in mize za kampiranje, ki so jih gledalci prinesli s seboj. Že tik pred tem je bil turnir zaradi nevihte in nevarnosti udarca strele prekinjen za 21 minut. Po padcu dreves so prireditelji tekmovanje prekinili, drugi krog pa bodo končali v soboto. "Varnost in dobrobit vseh na mastersu je naša prioriteta. Pozorno bomo spremljali vreme v nadaljevanju tekmovalnega konca tedna," so zapisali organizatorji.

Foto: Guliver Image

Med tistimi, ki drugega dne še niso končali, sta denimo Tiger Woods, ki se bori za sklepni del turnirja, in tudi lanski zmagovalec Scottie Scheffler. A napovedi ostajajo slabe – dež in mraz. Še v petek zjutraj, ko je začel Brooks Koepka, je sijalo sonce. Američan je tudi drugi dan odigral odlično, igrišče zmogel s 67 udarci, skupaj po dveh dneh –12, med ljubitelji golfa pa se je že vnela razprava, ali bo zeleni jopič tokrat osvojil igralec, ki nastopa v ostro kritizirani seriji tekmovanj LIV. Tega financira Savdska Arabija.