Gorenjski najstnik je svetovni podprvak v težavnosti!

Devetnajstletni športni plezalec Luka Potočar je na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Moskvi osvojil naslov svetovnega podprvaka v težavnostnem plezanju. Za mladega Jeseničana, ki je na zadnji tekmi svetovnega pokala v Kranju osvojil drugo mesto, je to največji uspeh v karieri. Njegov uspeh je z drugim mestom v kombinaciji dopolnila Mia Krampl.

V finalu sta le Luka Potočar in Jakob Schubert splezala do vrha smeri, a je bil Avstrijec zaradi boljše uvrstitve v polfinalu na koncu uvrščen višje. Bron je pripadel Britancu Hamishu McArthurju, ki je kot vodilni v polfinalu, v steno vstopil zadnji, a ni zmogel do vrha.

Slovenski uspeh na svetovnem prvenstvu, ki je minilo brez prve zvezdnice športnega plezanja Janje Garnbret, je z 2. mestom v kombinaciji dopolnila Mia Krampl. Za srebro je zadostovalo 19. mesto v težavnosti, 23. mesto v hitrosti 23. in 29. v balvanih. Na prvenstvu za kombinacijo ni bilo posebne tekme, ampak je bila kombinacija zmnožek uvrstitev v posameznih disciplinah.

Mia Krampl je v kombinaciji osvojila srebro. Foto: Vid Ponikvar

Nepozabna sezona za Potočarja

Luka Potočar bo sezono 2021 težko pozabil. To je sezona, v kateri se je redno uvrščal v finale, prvič stal na zmagovalnem odru članske tekme svetovnega pokala – na zadnji tekmi v Kranju je bil drugi v težavnosti –, in osvojil svojo prvo medaljo na svetovnem prvenstvu.

Potočar trenira v Radovljici, zadnjih šest let pod okriljem trenerja Domna Švaba.

Po 2. mestu na težavnostni preizkušnji v Kranju je v pogovoru za Sportal povedal, da je največja sprememba v letošnji sezoni, zanj sezoni velikega napredka, ta, da se po opravljeni srednji šoli (trenutno je študent višje šole za informatiko) lahko bolj posveča plezanju, svoje pa so prinesle tudi izkušnje, ki jih pridno nabira v zadnjih letih.

Kdo je Luka Potočar?

Kaj se je dogajalo v polfinalu?

V današnjem polfinalu je bilo kar osem Slovencev, vendar pa se je skozi sito prebil le gorenjski najstnik Luka Potočar, ki si je višino 40+ delil z več kot desetletje starejšima veteranoma Avstrijcem Jakobom Schubertom in Čehom Martinom Stranikom.

Za presenečenje je poskrbel Hamish McArthur, ki se je prebil v svoj prvi finale na tekmah najvišje ravni, kot edini pri moških z osvojenim vrhom smeri. Devetnajstletni Britanec je sicer konec avgusta v Voronežu osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka v kombinaciji.

Martin Bergant in Domen Škofic sta z višinama 22+ in 20+ prvenstvo končala na 24. oziroma 25. mestu med 26 polfinalisti.

Potočar je nekdanji mladinski svetovni prvak v težavnosti. Foto: Ana Kovač Potočar je 4. septembra v Kranju z drugim mestom v težavnosti vpisal prvo uvrstitev na stopničke na tekmah svetovnega pokala. Pred Moskvo je bil v svetovnem pokalu že petkrat v finalu, tokrat si je prvič finale priplezal na članskem svetovnem prvenstvu. Moskva, kjer je pred tremi leti na mladinskem svetovnem prvenstvu osvojil drugo mesto v težavnosti v konkurenci mlajših mladincev do 17 let, sicer za Potočarja pomeni že tretje svetovno prvenstvo v članski konkurenci. V Hačiodžiju pred dvema letoma je bil 27., v Innsbrucku leta 2018 pa 24. Naslov mladinskega svetovnega prvaka v težavnosti je osvojil leta 2019 v Voronežu.

Najbližje finalu Lučka Rakovec

Lučka Rakovec je osvojila 14. mesto. Foto: Ana Kovač V ženski konkurenci je imela Slovenija v polfinalu kar pet želez. Še najbližje finalu je bila Lučka Rakovec, četrta v kvalifikacijah, je polfinale končala na 14. mestu z višino 35+. Šesta po kvalifikacijah Vita Lukan je tekmovanje končala na 16. mestu z višino 30.

Tudi Mia Krampl je za deset mest poslabšala svoje izhodišče iz kvalifikacij. Olimpijka se je uvrstila na 19. mesto (28+), Tjaša Slemenšek in Lana Skušek sta slovenske nastope zaokrožili na 21. in 24. mestu z višinama 28+ in 24.

Znana naslednica Garnbretove

Janja Garnbret, ki je 6. avgusta v Tokiu postala prva olimpijska zmagovalka športnega plezanja v zgodovini, se je odločila, da bo po OI Moskvo izpustila. Dvojno krono v balvanih s SP 2018 in 2019 je v soboto že predala, naslednica Garnbretove na prestolu v težavnosti pa je postala Chaehyun Seo iz Južne Koreje. Američanka Natalia Grossman, ki je v soboto osvojila naslov svetovne prvakinje v balvanskem plezanju, je bila druga, Italijanka Laura Rogora je dosegla tretje mesto.

Olimpijska zmagovalka Janja Garnbret ni nastopila na svetovnem prvenstvu. Foto: Ana Kovač

Garnbretova je naslov svetovne prvakinje v težavnosti osvojila na SP 2016 in 2019, pred tremi leti v Innsbrucku pa je bila druga.

Identična razvrstitev na vrhu pri ženskah je bila že v kvalifikacijah in v polfinalu. Sedemnajstletna Seova je edina, ki je v vseh krogih tekmovanja v težavnosti osvojila vrh smeri. Po Ja-in Kim, ki je v težavnosti zmagala leta 2014, je Seova druga tekmovalka iz Južne Koreje z zlatim odličjem na svetovnih prvenstvih. Kimova je sicer vsega skupaj v težavnosti osvojila pet odličij.