Noro! Gorenjski najstnik je svetovni podprvak v težavnostnem plezanju!

19-letni športni plezalec Luka Potočar je na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Moskvi osvojil naslov svetovnega podprvaka v težavnostnem plezanju. Za mladega Jeseničana, ki je na zadnji tekmi svetovnega pokala v Kranju osvojil drugo mesto, je to največji uspeh v karieri. V finalu sta edino Potočar in Jakob Schubert splezala do vrha smeri, a je bil Avstrijec zaradi boljše uvrstitve v polfinalu, na koncu uvrščen višje.