Fainova vzela rekord Isakovićevi, Stevens za lastnimi željami

Katja Fain je izboljšala 13 let star rekord Sare Isaković.

V Hangžuju na Kitajskem se je začelo 14. svetovno prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih. Slovenski izkupiček prvega dne je 18. mesto in nov slovenski rekord Katje Fain na 200 metrov prosto ter 21. mesto na 400 metrov mešano. Peter John Stevens je na 100 metrov prsno zasedel 28. mesto.

Slovenske nastope je na 200 metrov prosto odprla 17-letna Katja Fain, ki je s časom 1:56,71 na 200 metrov prosto za 15 stotink sekunde izboljšala drugi najstarejši slovenski ženski rekord v 25-metrskih bazenih. Nekdanja olimpijska podprvakinja Sara Isaković je prejšnjo znamko dosegla januarja 2005 v Berlinu in starejši od njenega rekorda je bil do danes le dosežek Alenke Kejžar ob zlati medalji na evropskem prvenstvu leta 2003 v Dublinu na 200 metrov mešano.

Fainova pa z rekordom - osebni rekord je napovedovala - ni razveselila le sebe, ampak je z dvodnevno zamudo poskrbela tudi za malo darilo za mamo in trenerko Metko Sparavec, ki jo spremlja na Kitajskem in je tam praznovala svoj rojstni dan.

Novopečena rekorderka je optimistična

Sara Isaković ni več lastnica drugega najstarejšega slovenskega ženskega rekorda v 25-metrskih bazenih. Foto: Grega Valančič/Sportida Le uro kasneje je Fainova nastopila še na 400 metrov mešano, v eni najtežjih plavalnih disciplin, kjer se je s časom 40,00 osebnemu rekordu približala na nekaj desetink sekunde in osvojila 21. mesto.

"Želela sem si osebni rekord na 200 metrov prosto in izkazalo se je, da je dovolj tudi za državnega. Z izidom sem zelo zadovoljna, posebej ker je šlo za jutranje plavanje ter dodatnih sedem ur časovne razlike med Slovenijo in Kitajsko. Dobro mi je šlo tudi na 400 metrov mešano, kjer sem se zelo približala osebnemu rekordu," je po tekmi dejala mladinska in članska reprezentantka Slovenije.

Dobra nastopa sta vsekakor lep obet pred tekmama na 400 in 800 metrov prosto. "Lahko sem optimistična. Tudi na naslednjih tekmah si želim osebne rekorde, na 400 metrov prosto bi bil to tudi državni, a ne želim nič napovedati. Na tekmi je vsak dan drugačen. Vem le, da bom pokazala vse, kar zmorem, potem pa bomo videli."

Stevens si je pred štartom poškodoval palec

Peter John Stevens je bil razočaran nad dosežkom. Foto: Anže Malovrh / STA Ponesrečen nastop na 100 metrov prsno pa ima za sabo 23-letni Peter John Stevens. Plavalec kranjskega Triglava, ki na Kitajskem zaradi zapletov z dokumenti konec tedna ne bo branil srebra na 50 metrov prsno iz Windsorja 2016, je vse stavil na 100-metrsko razdaljo.

Po burnem jutru - prijateljica iz ameriške ekipe je zaradi smrti v ožji družini danes zjutraj odpotovala domov, sam pa si je pred šartom poškodoval palec na roki - je zasedel 28. mesto in bil razočaran nad dosežkom 58,73, ki je skoraj osem desetink slabši od njegovega osebnega rekorda. Za nameček je 23-letni reprezentant prepričan, da je bil dosegljiv tudi izid 57,6, ki je bil potreben za polfinale.

"Pritisk je bil zaradi ene discipline zelo velik. Želel sem si dober izid, saj na 50 metrov prsno ne plavam. Začel sem očitno premočno, kar na koncu ni bilo poplačano z dosežkom. Za nameček mi je na koncu padla še kapica z glave. Preprosto moram sprejeti dejstvo, da sem dosegel slab izid glede na svetovne pokale, saj je današnji dosežek najslabši. Želel bi si še en štart, a ga žal ni," je o tekmi povedal Stevens in priznal, da je nekoliko podlegel lastnim željam.

Najboljšega slovenskega plavalca priložnost za popravni izpit čaka v četrtek. Foto: Vid Ponikvar

Že med tekmo je Stevens vedel, da izid ne bo zadostoval za vrhunski dosežek. "Na prvih dveh obratih je bil z mano le Belorus Ilija Šimonovič, na 75 metrih pa sem ob sebi videl praktično vse tekmece. Nato sem začel plavati na silo, boril sem se, a namesto da bi z zavesljajem pridobival hitrost, sem se začel preveč dvigovati iz vode in dodatno izgubljal čas." Popravni izpit, cilj bo zgolj osebni rekord, Stevensa čaka v četrtek na 100 metrov mešano.

V sredo bo slovenske barve v Hangžuju na 100 metrov prosto branila slovenska rekorderka Neža Klančar.