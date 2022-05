Slovenski veslač šesti v Beogradu

Slovenski veslač Matej Filip Pfeifer je tekmo začel zelo hitro, a ni zdržal visokega ritma in na polovici dirke začel zaostajati za tekmeci. V ospredju je izstopal Nemec.

Med dvojci brez krmarja pa sta v malem finalu nastopila Jaka Čas in Nik Krebs ter po hudem boju za zmago ugnala Litovca Domantasa in Davydasa Stankusa ter Hrvata Antona in Patrika Lončarića. Veliki finale sta dobila Britanca Oliver Wynne Griffith in Thomas George.

Že v soboto je izolski veslač Rajko Hrvat v finalu lahkih skifov osvojil srebrno odličje. Ugnal ga je le Belgijec Tibo Vyvey. Bron je osvojil Šved Ahmet Rapi.

Nina Kostanjšek je v finalu C med skifistkami zasedla tretje mesto, skupno pa 15.