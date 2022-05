Rajko Hrvat novo sezono odprl z drugim mestom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvat je tekmo začel zadržano, na petem mestu, a vseskozi držal stik z vodilnimi in napadel v drugem delu. V končnici so bili v boju za odličja trije čolni, 35-letni slovenski reprezentant se je Belgijcu povsem približal, v sprintu pa je bil tekmec močnejši.

Za prvovrstno presenečenje je med skifisti poskrbel Filip Matej Pfeifer in se v konkurenci skifov prebil v finale. Svoj polfinale je pogumno začel na prvem mestu, nato pa zdržal oster ritem in se kot tretji prebil v nedeljski finale, ki bo na sporedu ob 14.36.

Pred Pfeiferjem sta tekmo končala Britanec Thomas Graeme in Bolgar Kristjan Vasiljev. Iz prvega polfinala so se v finale prebili Nemec Oliver Zeidler, Nizozemec Melvin Twellaar in drugi Britnec Callum Dixon.

V finalu B bosta med dvojci brez krmarja v nedeljo ob 9.35 nastopila Mariborčana Jaka Čas in Nik Krebs, ki sta bila v polfinalu četrta.

Nastope pa je že končala Nina Kostanjšek, ki je v finalu C med skifistkami zasedla tretje mesto, skupno pa 15.