Slovenski šahisti na EP napredovali na 10. mesto

Slovenski šahisti so v četrtem krogu evropskega ekipnega prvenstva, ki poteka v Batumiju v Gruziji, z 2,5:1,5 premagali Bolgarijo. S tem so pridobili eno mesto. Po treh zmagah in porazu imajo šest točk na 10. mestu. Šahistke so z 2:2 igrale z Nizozemsko in s štirimi točkami ostale na 22. mestu.

Vodijo neporaženi Srbi, edini s popolnim izkupičkom. Sledijo Ukrajinci (7) in Grki (6). Dvoboj slovenskih šahistov je na prvi šahovnici odločil Vladimir Fedosejev, ki je ugnal Arkadija Najdiča. Vse ostale partije so se končale z remiji.

Poljska in Nemčijo edini vodita s popolnim izkupičkom osmih točk. Med tekmovalkam so na čelu Poljakinje s šestimi točkami, s prav takim izkupičkom so druge Nemke, sledi Gruzija na tretjem mestu s točko zaostanka.