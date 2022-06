Slovenski sabljači praznih rok iz Turčije

Slovenska sabljača Uroš Balent in Rok Sobočan sta na evropskem prvenstvu v turški Antalyi izgubila vse svoje današnje dvoboje in se uvrstila na rep razpredelnice v disciplini meč. Balent je zasedel 100., Sobočan pa zadnje, 102. mesto. V petek je Peter Kranjc v konkurenci 55 tekmovalcev zasedel 51. mesto v disciplini sablja.

Od 42-letnega Balenta so bili v skupinskem delu tekmovanja danes boljši Bolgar Svetlozar Iskrov, Poljak Maciej Bielec, Nemec Marco Brinkmann, Portugalec Max Rod, Švicar Max Heinzer in Avstrijec Josef Mahringer, od 50-letnega Sobočana pa Izraelec Yonatah Cohen, Britanec Alec Brooke, Luksemburžan Flavio Giannotte, Belgijec Neisser Layola in Portugalec Filipe Frazao.

Komaj 18-letni Krajnc je prav tako izgubil vse svoje dvoboje v disciplini sablja, od njega so bili v petek boljši Madžar Csanad Gemesi, Belgijec Arne De Ridder, Poljak Szymon Hryciuk, Francoz Bibi Eliott in Avstrijec Nicolaus Benedict.

Slovenska sabljaška reprezentanca bo v prihodnjem mesecu nastopila na dveh tekmovanjih. Na sredozemskih igrah med 25. junijem in 6. julijem v alžirskem Oranu bosta nastopila Peter Krajnc in Tei Zaviršek Žorž (oba sablja), na svetovnem prvenstvu med 15. in 23. julijem v Kairu pa Tei Zaviršek Žorž (sablja) ter Uroš Balent in Rok Sobočan (oba meč).