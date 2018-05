Slovenski kickboxerji na svetovnem pokalu osvojili šest zlatih medalj

Na tekmi za svetovni pokal v kickboxingu, ki je bila pretekli konec tedna v Budimpešti na Madžarskem, sta se v članskih vrstah najbolj izkazali Mariborčanki Urša Gazvoda in Urša Terdin, ki sta slavili v disciplini light-contact.

Urša Gazvoda je v četrtfinalu kategorije do 60 kilogramov premagala Norvežanko Christine Hagatun, v polfinalu Madžarko Alexandro Miklos ter nato v finalu še eno domačinko Rito Nagy.

Neustavljiva je bila tudi aktualna svetovna prvakinja v kategoriji do 70 kilogramov Urša Terdin. V četrtfinalu je slavila proti Slovakinji Sabini Ryzkovi, v polfinalu proti Madžarki Reki Scheirich in v finalu proti odlični Hrvatici Loreni Jurišič.

Članske uspehe v Budimpešti sta, prav tako v light-contactu, dopolnila še dva Mariborčana. S srebrom v kategoriji do 57 kilogramov Alen Preložnik in z bronom v kategoriji do 74 kilogramov Nejc Blanuša.

V mladinskih vrstah se je že v soboto izkazala Tina Baloh iz Zagorja ob Savi, ki je v disciplini point-fighting osvojila zlato v kategoriji do 70 kilogramov in srebro v absolutni kategoriji. Z zlatom so se v mladinski konkurenci v disciplini light-contact okitili še Neža Andromako (do 65 kilogramov), Dean Vukančič (do 79 kilogramov) in Luka Krel (do 84 kilogramov).

"Čestitke vsem dobitnikom odličij. Žal so nam seznam slovenskih nastopov v Budimpešti skrajšale poškodbe in odsotnosti zaradi šolskih obveznosti. Moram pa zato ponovno pohvaliti tudi nastope mlajših starostnih kategorij, ki so ponovno dokazali, da slovenski kickbox spada v sam svetovni vrh," je svoje vtise po tekmovanju, na katerem je sodelovalo 2.473 bork in borcev iz 37 držav, strnil predsednik Kickboxing zveze Slovenije Vladimir Sitar.