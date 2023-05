Slovenski kegljači brez četrtfinala na SP na Hrvaškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kegljači so po porazu z Avstrijci ostali brez nastopa v četrtfinalu na svetovnem ekipnem prvenstvu v kegljanju v Varaždinu na Hrvaškem. Slovenci so proti Avstrijcem izgubili z izidom 2:6 (3901:3853). Slovenci bodo v tretji tekmi v skupini v sredo kegljali z Estonci. V četrtfinale so se uvrstili še Slovaki prav tako z dvema zmagama.