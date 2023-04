Slovenski judoisti tokrat brez bojev za odličja

Najvišje je nedvomno kotirala Andreja Leški iz ljubljanskega Bežigrada. V kategoriji do 63 kg je bila v širšem krogu favoritinj, nosilka srebra s svetovnega prvenstva pa te vloge ni upravičila.

Slovenska reprezentantka je po prostem prvem krogu še četrtič v karieri ugnala Španko Cristino Cabano Perez, ki je letos že potrdila formo s stopničkami na Portugalskem. Nato pa jo je ustavila Britanka Gemma Howell. Dvaintridesetletna Britanka je bila od Leški boljša že v osmini finala na lanskem evropskem prvenstvu in nato tam prišla do zlata.

Anka Pogačnik, lani bronasta na EP, je najprej hitro opravila z Mongolko Basanjargal Bajarbat. Nato pa jo je v podaljšku vnovič premagala svetovna prvakinja izpred štirih let, Francozinja Marie Eve Gahie.

Martin Hojak je v kategoriji do 73 kg najprej spretno odpravil azijskega prvaka Kazahstanca Danijarja Šamšajeva. Nemec Igor Wandtke, nosilec kolajne z olimpijskih iger v Tokiu, nato Hojaka sicer ni vrgel, bil pa je spretnejši in po skoraj dveh minutah in pol podaljška je judoist Bežigrada prejel še odločilno tretjo kazen. Prejšnja dva medsebojna dvoboja na EP 2016 in SP 2017 je dobil Hojak.

Alonso Wong, nosilec sedmih odličij na zadnjih devetih vseameriških prvenstvih, je bil v isti kategoriji premočan za Naceta Herkoviča.

Mladi 21-letni Juš Mecilošek se je nato v kategoriji do 81 kg maščeval Italijanu Tizianu Falconeju za nedavni poraz v Rimu. Nato pa je bil zanj previsoka ovira olimpijski podprvak Azerbajdžanec Saijed Mollalei.

V nedeljo bodo v Turčiji nastopili še trije Slovenci.

