Slovenski borec je osvojil Rim

Lep uspeh za slovenski jiu-jitsu

Iz Rima prihajajo lepe vesti o uspehu borcev ljubljanske šole brazilskega jiu-jitsa Gracie Barra, ki so na tekmi največje tekmovalne organizacije IBJJF poskrbeli za nekaj lepih uspehov. Zanje so poskrbeli Nejc Hodnik, Veronika Kuzmić in Felix Škrijelj.