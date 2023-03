Loti Čufer do zlata med mlajšimi članicami

Slovenski tekmovalci v jiu jitsuju se z evropskega prvenstva mlajših starostnih kategorij v francoskem Verquinu vračajo s številnimi odličji. Za zlato kolajno je v konkurenci do 21 let poskrbela Loti Čufer, ki je bila najboljša v kategoriji do 57 kg.

Med mlajšimi članicami je bila v kategoriji do 63 kg bronasta Zala Kostanjšek. Neli Rožman in Ema Šušterič pa sta v disciplini duo sistem osvojili bronasto odličje, Nika Kotar in Jaka Divjak sta bila med mešanimi pari srebrna. Tit Verhovec je bil v disciplini ne waza bronast.

V starostnih kategorijah do 16 in 18 let so Slovenci osvojili še šest odličij, so sporočili z Ju jitsu zveze Slovenije.

