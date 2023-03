Patrik Divković tudi v Bolgariji do tretjega mesta

Slovenijo sta v Bolgariji zastopala Patrik Divković in Lin Kovačič. Tako kot prejšnjo nedeljo v Ljubljani sta tudi v Sofiji po dvakrat zmagala. Oba sta tudi izgubila z istima nasprotnikoma kot v Tivoliju. Od Divkovića je bil boljši Hrvat Ivan Šapina, od Kovačiča pa Nedžad Husić.

Razlika je bila ta, da sta bila dvoboja v Bolgariji bolj izenačena kot v Sloveniji. Ker je bil dvoboj med Divkovićem in Šapino polfinalni, se slovenski reprezentant iz Bolgarije vrača z bronasto medaljo in s sedmimi točkami za svetovno oziroma olimpijsko lestvico.

Divković je v sezoni 2023 že trikrat stopil na zmagovalni oder in skupaj osvojil 20 točk za Pariz 2024: "Turnir v Sofiji je bil na vrsti kar hitro po odprtem prvenstvu Slovenije. Ker sem se v Tivoliju malce poškodoval, sem v preteklih dneh precej časa namenil rehabilitaciji in nekaj manj treningom. Zato sem bil v Bolgariji dodatno previden, saj nisem želel tvegati nove poškodbe. Priznati moram, da sem imel ugoden žreb, zato mi je bilo nekoliko lažje," je za Taekwondo zvezo Slovenije po tekmi povedal Divković.

O borbah pa je dodal: "V dvoboju za medaljo sem prejel udarec v koleno, ki je pustil določene posledice v polfinalu. Nezadovoljen sem predvsem s prvo rundo proti Šapini, saj sem nekaj sekund pred koncem še vodil. Nato sem se odločil za nepravo potezo in zato izgubil rundo. A sem zadovoljen, ker sem osvojil nove točke. Sedaj želim popolnoma sanirati te manjše poškodbe in zdrav tekmovati na odprtem prvenstvu Belgije, ki bo moje naslednje tekmovanje."

V Sofiji je Divković suvereno predstavo najprej pokazal proti Gaboncu Paivouju Gomisu. Proti izkušenemu Ukrajincu Vladislavu Bondarju je imel več dela v drugi rundi, a je tudi ta dvoboj zanesljivo dobil.

Dobro je v kategoriji do 74 kg nastopil tudi Kovačič, ki je prvega nasprotnika, Španca Alejandra Hernandeza Vazqueza, ugnal v dveh rundah. Dvoboja proti Francozu Oswinu Agbogbeju Salanonu pa je bilo konec v prvi rundi, ko je Francoz predal dvoboj.

"Dosegel sem dve zmagi in poraz. V dvoboju, ki sem ga izgubil, sem dobil prvo rundo. V drugi je slavil Bosanec. Tretja runda je bila zelo izenačena in negotova. Uspelo mi je povesti s 4:3. A je dve sekundi pred koncem nasprotnik prišel do dveh točk in s tem do zmage, ki ga je popeljala v polfinale."