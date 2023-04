Slovenski as po hudi bitki ugnal kitajskega favorita

"Če se bom spet želel vrniti med najboljšo deseterico na svetu, bom moral začeti premagovati tudi kitajske igralce," je po porazu proti Wang Chuqinu pred tednom dni dejal Hrastničan.

V prvem nizu je Darko Jorgić proti Liangu Jingkunu povedel s 5:1, vendar je na sedmi točki sledilo izenačenje, do konca niza pa je osvojil le še točko. Tudi v drugem nizu je bil Jorgić blizu zmage in je prvi prišel do zaključne žogice za izenačenje v nizih. Vendar je ni izkoristil, zato pa je Kitajec svojo tretjo in povedel z 2:0.

Toda v tretjem nizu je varovanec Andreje Ojsteršek Urh popolnoma nadigral dve leti starejšega Kitajca, ki je praznih rok ostal tudi v izenačenem četrtem nizu.

Darko Jorgić je petemu igralcu na svetu ubranil dve zaključni žogici. Foto: Guliver Image Tokrat je imel Liang kar dve zaključni žogici za končno zmago, vendar je Jorgić obe ubranil, nato pa sam izkoristil svojo prvo. Odlično dnevno formo je potrdil tudi v petem nizu, ko je na šesti točki ulovil Kitajca, nato pa še s tremi zaporednimi točkami prišel do vodstva z 9:6. Čeprav se mu je tekmec še približal na 8:9, je v končnici niza ostal dovolj zbran za novo veliko zmago.

V četrtfinalu se bo 24-letni Slovenec pomeril z 19-letnim Japoncem Tomokazujem Harimotom, tretjim igralcem sveta.