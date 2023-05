Slovenske kegljačice brez polfinala SP na Hrvaškem

Slovenska ženska reprezentanca se ni uvrstila med štiri najboljše na ekipnem kegljaškem svetovnem prvenstvu v Varaždinu. Slovenke so z Romunkami iztržile le neodločen izid 4:4 (3397:3375) in zaradi zaostanka v dobljenih nizih z 11:13 ostale brez polfinala.

Začele so po tri tekmovalke za vsako ekipo. Tina Mržljak je izgubila dvoboj s Stefanijo Alino (539:553), Sara Rovtar je prvo slovensko točko dobila proti Mariji Ciobanu (592:566), Nataša Radič pa je kar s 4:0 in 543:510 nadigrala Florentino Naghi in Adreo Draghici, ki jo je zamenjala že v 43. lučaju. Slovenke so vodile za 45 kegljev.

V boj za končno zmago so se podale tri izkušene slovenske kegljačice. Potrebovale so le še eno točko in ohranitev vodstva v kegljih. Zadnji dvoboji so bili zanimivi, tudi precej živčni. Slovenke so zmago zapravile v zadnjih lučajih. Maja Plavčak je z Reko Fekete izgubila za tri keglje (553:556), Eva Sajko proti Danieli Lakatusu z 1:3 (563:579), Marija Ahačič Premrl pa ni bila kos Luminiti Dogaru z 1:3 (591:627).