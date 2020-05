Slovenija žaluje, odšel velikan alpinizma Tone Škarja

V 84. letu je umrl slovenski alpinist, gorski reševalec in pisatelj Tone Škarja. Z alpinizmom se je ukvarjal od leta 1956 in opravil več kot 1000 vzponov, od tega 30 prvenstvenih. Med njimi so bili tudi nekateri izmed najbolj odmevnih v zgodovini slovenskega alpinizma. Leta 1979 je prejel Bloudkovo nagrado, postal je tudi prvi prejemnik nagrade za življenjsko delo v alpinizmu.

Tone Škarja je velikan slovenskega alpinizma. Bil je vodja številnih alpinističnih odprav, tudi tiste najbolj znamenite iz leta 1979, ko sta slovenska alpinista Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj kot prva Jugoslovana stopila na vrh Everesta, je premierni dobitnik nagrade za življenjsko delo na področju alpinizma. Skupaj z Alešem Kunaverjem je bil glavni tvorec izjemno uspešne slovenske himalajske zgodbe

Človek, ki je bil dolga leta marsikomu trn v peti, je več kot 30 let načeloval Komisiji za odpravo v tuja gorstva, deset let bdel nad Gorsko reševalno službo Kamnik in bil podpredsednik Planinske zveze Slovenije. Kot je zapisal alpinist Peter Mežnar, zaradi preveč poštene in neposredne besede za predsednika tako ali tako ni bil primeren.

Bil je pobudnik in skrbnik slovenskega dela Nepalskega planinskega muzeja. Po padcu v Triglavski steni leta 2007 je kmalu izgubil alpinistično moč. Po tem dogodku je v hribe le še hodil, plezal ni več.

