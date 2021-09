Slovenija boljša od Luksemburga, za četrtfinale proti Romuniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je v drugem krogu evropskega prvenstva v romunskem Cluju zabeležila drugo zmago. Potem ko je v prvem krogu predtekmovalne skupine H s 3:1 premagala Finsko, je danes padel še Luksemburg s 3:1. V četrtek jih čaka odločilna tekma proti domačinom. Slovenke so drugič izgubile, tokrat proti Ukrajini z 0:3.

Darko Jorgić je za moško izbrano vrsto, ki jo vodi selektorica Andreja Ojsteršek Urh, pričakovano vnovič vknjižil dve točki, tretjo pa je dosegel Tilen Cvetko, ki je v ekipi zamenjal poškodovanega Denija Kožula.

Triindvajsetletni Jorgić je za začetek s 3:0 v nizih ugnal Luko Mladenovića, nato je Peter Hribar tesno, z 2:3 izgubil proti Ericu Glodu, v tretji tekmi pa je Cvetko prav tako s 3:2 ugnal Erica Thillna. V odločilnem nizu je slavil z 12:10 in s tem omogočil Jorgiću, da je zapečatil zmago Slovenije. Od Gloda je bil prepričljivo boljši s 3:0 v nizih.

V skupini H bo Slovenija v četrtek igrala proti Romuniji (19.00), ki je danes s 3:1 ugnala Finsko in je s Slovenijo skupaj na vrhu skupine. Dvoboj bo odločil potnika v četrtfinale, saj iz prvega dela v izločilne boje napreduje le zmagovalec skupine.

Slovenke brez točke

V zgodnjem popoldanskem sporedu so drugi dvoboj odigrala tudi slovenska dekleta. Danes za razliko od torkovega obračuna proti Češki niso osvojile točke, saj je bila Ukrajina boljša s 3:0.

Mlada Lea Paulin je bila brez možnosti proti Margariti Pesocki (0:3), edini niz je proti Gani Gaponovi osvojila Katarina Stražar (1:3), Ana Tofant pa je bila v vsakem od treh nizov blizu Solomiji Bratejko, a v tesnih končnicah ni osvojila niza.

S tem so Slovenke zasedle zadnje mesto v skupini D, za prvo mesto in posledično napredovanje v izločilne boje se bosta v četrtek udarili Ukrajina in Češka.