Oslabljeni Slovenci ugnali Fince, Slovenke izgubile s Čehinjami

S tem so se uresničili načrti selektorke Andreje Ojsteršek Urh, ki je napovedala, da bo za zmago na vseh tekmah moral Jorgić vknjižiti dve točki, tretjo pa prispevati eden od dveh preostalih igralcev.

Jorgić je tokrat zanesljivo premagal Alexa Naumija, Benedek Olah, ki je moral Hrastničanu priznati premoč že v soboto končanemu turnirju v Dohi, pa mu je vzel niz, kar pa ni bilo usodno.

Slovenija se bo v skupini merila še z Luksemburgom in Romunijo.

Katarina Stražar je priigrala edino točko slovenske ženske reprezentance. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Že pred fanti so svojo prvo tekmo odigrala dekleta, z 1:3 so izgubila proti Češki, edino točko je prispevala Katarina Stražar. Kljub porazu so se Slovenke, ki jih čaka obračun z Ukrajino, prav v vseh dvobojih favoriziranim tekmicam odlično upirale.

V izločilne boje bodo napredovale le najboljše reprezentance iz vsake skupine.