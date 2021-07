Slovenci v odsotnosti olimpijcev blesteli v kvalifikacijah

V polfinalu so se Rakovčevi in Skuškovi pridružili še Vita Lukan z 12., Lucija Tarkuš s 15. in Tjaša Slemenšek s 25. časom kvalifikacij, Milan Preskar (30.) in Martin Bergant (31.) pa sta v moški konkurenci ostala brez napredovanja.

To je sicer zadnja tekma pred olimpijskimi igrami v Tokiu, zato z izjemo enega ne nastopa nihče izmed olimpijcev.