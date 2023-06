Eva Terčelj v Tacnu do stopničk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eva Terčelj je priveslala do drugega mesta.

Terčelj, ki je včeraj tekmo slaloma po dotiku vratc končala na petem mestu, je že v uvodnem kronometru, na podlagi katerega se razdelijo v kvalifikacijske skupine, zasedla četrto mesto.

Nato se je v tem skupaj z Ajdo Novak srečala v četrti skupini in z drugim mestom napredovala v četrtfinale. Tam je ugnala vse tekmice in se prebila v polfinale, kjer je bila druga le za Fox. S tem je izenačila svojo najboljšo uvrstitev v tej disciplini, druga je bila namreč tudi lani v Pauju.

V moškem finalu sta za Clarkom končala Francoz Anatole Delassus in Nemec Stefan Hengst. Vid Kuder Marušič se je edini od slovenskih fantov prebil v skupinski del in prišel do četrtfinala.