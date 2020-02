Slab uvod v Düsseldorfu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski judoisti so slabo začeli tekmovanja na drugem grand slamu sezone v Düsseldorfu. Že v uvodnem nastopu je nekdanjega evropskega prvaka Adriana Gomboca, ki je bil v prvem krogu prost, v podaljšku izločil Uzbekistanec Muhridin Tilovov.

Gomboc je bil med borbo dominanten in bil v drugi polovici rednega dela blizu vazariju, po dodatnem pregledu posnetkov pa so se sodniki odločili, da met ni zadostoval za to oceno. Tudi v uvodu podaljška je Gomboc Uzbekistanca vrgel, a slednji ni padel na bok.

V sicer taktični borbi sta si oba nabrala po dva opomina, v končnici pa je Gomboc želel Tilovova zriniti s tatamija in mu vsiliti tretjo kazen, a se je Uzbekistanec izvil iz položaja, v nadaljevanju pa je slovenski reprezentant naredil napako pri prijemu in prejel še tretjo odločilno kazen.

Na turnirju bosta v soboto in nedeljo nastopili tudi obe slovenski dobitnici odličij z zadnjih olimpijskih iger v Rio de Janeiru Tina Trstenjak in Ana Velenšek.

Preberite še: