Simone Biles se vrača

Ameriška gimnastična zvezdnica Simone Biles bo prvič po olimpijskih igrah v Tokiu nastopila na tekmovanju, potem ko se je prijavila na tekmovanje US Classic v ZDA, je sporočilo ameriške gimnastične zveze povzela francoska tiskovna agencija AFP. To bo njen prvi nastop po OI, saj se je zaradi skrbi za duševno zdravje in varnost umaknila s tekmovanj.