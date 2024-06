Simone Biles pred olimpijskimi igrami do ameriškega rekorda

Biles, ki je svoj prvi ameriški naslov osvojila leta 2013, je imela najboljši dvodnevni rezultat v vseh štirih disciplinah, nekoliko je oklevala le na preskoku.

Ameriške olimpijske kvalifikacije, ki bodo določile potnice in potnike za igre, bodo med 27. in 30. junijem v Minneapolisu. Ob Biles in Blakely bo na tekmovanju nastopila tudi olimpijska prvakinja iz Tokia Suni Lee, vključena je tudi Shilese Jones, ki je sicer v petek odstopila.

"Gre samo za to, da sem danes tukaj, da se počutim udobno in samozavestno v svoji gimnastiki ter se, uvrstim na ameriške olimpijske kvalifikacije, da storim naslednji korak proti Parizu," je po končanem drugem dnevu tekmovanja za televizijo NBC dejala Biles.

"Ne bi mogla biti bolj ponosna na to, kako mi gre v tem delu leta. Kako vedno znova pridobivam samozavest, se vračam pred občinstvo in delam to, kar delam na treningih," je še dodala 27-letna telovadka.