Simone Biles do štirih naslovov

Simone Biles je na gredi s svojo tretjo zlato kolajno na tem prvenstvu postala svetovna prvakinja s 14,800 točke. Drugo mesto si je priborila komaj 17-letna Kitajka Zhou Yaqin, ki je zlato odličje izgubila zaradi dodatnega koraka pri seskoku (14,700). Bronasta pa je bila svetovna prvakinja na preskoku s tega SP, Brazilka Rebeca Andrade.

Biles pa se je veselila tudi zmage na parterju (14,633) zahvaljujoč tehnično izjemno zahtevni predstavi, čeprav je pri eni diagonali stopila v prestop. Na preostalih dveh stopničkah zmagovalnega odra sta pristali Brazilki Andrade (14,500) in Flavia Saraiva (13,966). Američanka, ki se je v Belgiji vrnila po dveletnem tekmovalnem premoru po OI v Tokiu, je tako prvenstvo končala s petimi medaljami, vključno s štirimi zlatimi.

Telovadci pa so tekmovanje odprli s finalom na preskoku, kjer je naslov osvojil Jake Jarman. Pri 21 letih je Britanec, lani tudi evropski prvak na preskoku, osvojil prvi naslov svetovnega prvaka v karieri. Manj kot deset mesecev pred olimpijskimi igrami v Parizu je bil drugi 20-letni Američan Khoi Young, v soboto srebrn tudi na konju z ročaji, bron je osvojil Ukrajinec Nazar Čepurnij.

Na bradlji, nekdaj paradnem orodju Slovenca Mitje Petkovška, je v odsotnosti olimpijskega in trikratnega svetovnega prvaka Kitajca Zou Jingyuana prvi svetovni naslov po letu 2007 in Fabianu Hambüchnu (drog) za Nemčijo osvojil 30-letni Lukas Dauser. Po srebru na olimpijskih igrah v Tokiu in lanskem svetovnem prvenstvu je Dauser zmagal s 15,400 točke. Na drugo mesto se je uvrstil Kitajec Shi Cong s 15,066 točke pred Japoncem Kaitom Sugimotom (15,000).

Olimpijski prvak Japonec Daiki Hashimoto pa je na drogu, kjer je nekoč blestel Aljaž Pegan, osvojil še tretjo zlato kolajno tega SP. Potem ko je bil najboljši z ekipo, nato pa je v finalu mnogoboja ubranil krono iz Liverpoola 2022, je na drogu slavil zanesljivo zmago (15,233) z ogromno prednostjo več kot pol točke pred zasledovalci. Srebro je osvojil Hrvat Tin Srbić (14,700), že zlat v Montrealu 2017 in srebrn v Stuttgartu 2019, bron pa Kitajec Su Weide (14,500).

SP v gimnastiki:



moški, finale ekip:

1. Japonska 255,594 točke

2. Kitajska 253,794

3. ZDA 252,428



finale mnogoboja:

1. Daiki Hashimoto (Jap) 86,132

2. Ilija Kovtun (Ukr) 84,998

3. Frederick Richard (ZDA) 84,332



finali po orodjih, parter:

1. Artem Dolgopyat (Izr) 14,866

2. Kazuki Minami (Jap) 14,666

3. Milad Karimi (Kaz) 14,600



konj z ročaji:

1. Rhys McClenaghan (Irs) 15,100

2. Khoi Young (ZDA) 14,966

3. Ahmad Abu Al Sud (Jor) 14,633



krogi:

1. Liu Yang (Kit) 15,233

2. Elefterios Petrunias (Grč) 15,066

3. You Hao (Kit) 14,833



preskok:

1. Jake Jarman (VBr) 15,050

2. Khoi Young (ZDA) 14,849

3. Nazar Čepurnij (Ukr) 14,766



bradlja:

1. Lukas Dauser (Nem) 15,400

2. Shi Cong (Kit) 15,066

3. Kaito Sugimoto (Jap) 15,000



drog:

1 Daiki Hashimoto (Jap) 15,233

2 Tin Srbić (Hrv) 14,700

3 Weide Su (Kit) 14,500



ženske, finale ekip:

1. ZDA 167,729

2. Brazilija 165,530

3. Francija 164,064



finale mnogoboja:

1. Simone Biles (ZDA) 58,399

2. Rebeca Andrade (Bra) 56,766

3. Shilese Jones (ZDA) 56,332



finali po orodjih, preskok:

1. Rebeca Andrade (Bra) 14,750

2. Simone Biles (ZDA) 14,549

3. Yeo Seojeong (JKo) 14,416



dvovišinska bradlja:

1. Qiu Qiyuan (Kit) 15,100

2. Kaylia Nemour (Alž) 15,033

3. Shilese Jones (ZDA) 14,766



gred:

1. Simone Biles (ZDA) 14,800

2. Zhou Yaqin (Kit) 14,700

3. Rebeca Andrade (Bra) 14,300



parter:

1. Simone Biles (ZDA) 14,633

2. Rebeca Andrade (Bra) 14,500

3. Flavia Saraiva (Bra) 13,966