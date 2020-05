Sezona na divjih in mirnih vodah odpovedana do konca avgusta

Upravni odbor Mednarodne kajakaške zveze (ICF) je danes potrdil, da so vsa mednarodna tekmovanja pod okriljem krovne svetovne federacije za kajakaški šport do letošnjega septembra odpovedana ali prestavljena. Za zdaj dopuščajo možnost organizacije nekaterih mednarodnih tekmovanj v jesenskem delu, če bodo razmere to omogočale.

Že prejšnji mesec je mednarodna federacija sporočila, da bosta svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Ljubljani in svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah v neolimpijskih disciplinah v Szegedu prestavljena na september, zdaj pa so sporočili še, da bodo ob koncu maja to odločitev še enkrat pretehtali v skladu s takrat znanimi informacijami in razmerami v svetu.

Evropska kajakaška zveza ima sestanek upravnega odbora predviden za prihodnji teden, tudi njih pa čakajo zahtevne odločitve. Za zdaj so odpovedali ali prestavili vsa tekmovanja do sredine avgusta, več informacij je tako možno pričakovati ob koncu prihodnjega tedna.

Solkanu je bila zaupana organizacija evropskega prvenstva v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, ki naj bi bilo na Soči v sredini avgusta.

Ker so z vladnim odlokom dovoljena domača tekmovanja, bodo prihodnji teden strokovni svet Kajakaške zveze Slovenije ter odbora za mirne in divje vode razpravljali o predlogu novega tekmovalnega koledarja krovne nacionalne kajakaške zveze in navodilih za organizacijo tekmovanj v času ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.