Sašo Boškan štirikrat prvi in enkrat drugi

S tem je bil Boškan (Triglav Kranj) najuspešnejši plavalec prvega dne DP. Zmagal je na 400 m prosto s časom 3:53,37 in za 21 stotink sekunde ugnal Jako Pušnika (Olimpija) in člana mariborskega Branika Evgenija Aliamovskija, ki je zaostal še stotinko več.

Boškan je bil nato najboljši še na 100 m mešano s časom 56,97. Za 24 stotink sekunde je zaostal kadet Bor Vran-Benkovič (Branik Maribor), še osem stotink več pa je zaostal Matic Turk (Biser Piran - Nuoto). Boškan je bil tudi del zmagovite moške štafete Triglava Kranja na 4x100 m prosto in mešani štafeti na 4x50 m mešano.

Na 100 m prsno je slavil Miha Vintar (Triglav Kranj) pred Jašem Berložnikom (Fužinar Ravne) in Lanom Dovčem (Olimpija), na 50 hrbtno pa je konkurenco, na čelu z drugim Boškanom ugnal Ben Schwietert (Triglav Kranj), tretji pa je bil še en član Triglava Kranj Rožle Pajntar. Na 200 m v delfinovi tehniki je prvo mesto osvojil Pušnik pred Berložnikom in Robertom Djukićem (Olimpija).

Na ženski preizkušnji na 400 m prosto je bila najboljša Korošica Daša Tušek (Fužinar Ravne) s časom 4:15,36. Za skoraj šest sekund je ugnala Mojco Marčun (Radovljica) in daljinsko plavalko Špelo Perše (Radovljica). Na 100 m mešano je slavila Zala Pogačar (Triglav Kranj) pred Niko Fain (Branik Maribor) in Nijo Gerdej (Fužinar Ravne), na 100 m prsno je bila najhitrejša Tina Čelik (Triglav Kranj), prehitela je Saro Mihalič (Olimpija) in Nušo Erjavec (Velenje).

Na 50 m hrbtno je zmagala Anemari Košak (Olimpija) pred Tinkaro Lipovec (Radovljica) in Gerdejevo. Na 200 m delfin je bila najboljša Hana Sekuti (Fužinar). Ugnala je Emo Čerin (Olimpija) in Lauro Črček (Branik Maribor). Na 4x100 m prosto so slavile plavalke Olimpije pred Fužinarjem in Triglavom iz Kranja.

DP bo v Kranju na sporedu do nedelje.

Preberite še: