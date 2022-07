Šampionski pas Muhammada Alija prinesel 6,18 milijona dolarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški poslovnež Jim Irsay, tudi lastnik nogometne ekipe NFL Indianapolis Colts, je na dražbi kupil pas boksarske legende Muhammada Alija z znamenitega dvoboja z Georgeom Foremanom, ki so ga poimenovali kar Rumble in the Jungle. Irsay je za spominek odštel 6,18 milijona ameriških dolarjev (6,06 milijona evrov).