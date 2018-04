Šahistka Laura Unuk s 16. mestom na EP izpolnila normo za naslov velemojstrice

Mladinska svetovna prvakinja Laura Unuk je v zadnjem, 11. krogu evropskega prvenstva za članice v šahu, ki se je končalo v Visokih Tatrah na Slovaškem, premagala Rusinjo Marino Nečajevo in s sedmimi točkami osvojila 16. mesto. Unukova je že tri kroge pred koncem EP izpolnila tudi pogoje za tretjo in zadnjo normo za naslov velemojstrice.

Unukova je že tri kroge pred koncem EP izpolnila tudi pogoje za tretjo in zadnjo normo za naslov velemojstrice. Foto: Vid Ponikvar Nastopili sta še dve slovenski šahistki; na 132. mestu med 144 tekmovalkami je končala Petra Kejžar, mesto za njo (133.) pa je bila Teja Vidic. Obe sta osvojili po 3,5 točke.

Zmagala je Rusinja Valentina Gupina (9), druga je bila Gruzijka Nane Dzagnidze (8), tretja za Ukrajinka Ana Ušenina (8).

Osemnajstletna Unukova je bila po osmih krogih sedma in je bila povsem blizu odličjem. S šestimi točkami je le za točko zaostajala za vodilno Gupino, pol točke pa jo je ločilo od drugega in tretjega mesta.

V naslednjih dveh krogih pa je izgubila in nazadovala na 26. mesto, ki ga je z zmago v zadnji partiji popravila za deset mest.

Lani je osvojila naslov svetovne mladinske prvakinje do 18 let, že leta 2014 pa je nase opozorila z mladinskim svetovnim naslovom do 16 let.