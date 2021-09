Razburljiva tri kegljaška kola, prihodnji teden začetek evropskih tekmovanj

Kegljaške ekipe so že dobro zakorakale v novo sezono in že odigrale tri kola državne lige. Pri moških so v novo sezono najbolj prepričljivo zakorakali kamniški kegljači, ki so po dveh izredno težkih tekmah v tretjem kolu premagali še favorizirani Triglav Kranj. Pri ženskah so neporažene še štiri ekipe, a to se bo spremenilo že v naslednjem kolu, ko bosta za zmago obračunala Impol in Ljubelj. Ta vikend bo še en velik derbi - v Maribor prihaja Triglav Kranj.

Drugi konec tedna v septembru se je po praktično letu mirovanja pričela nova kegljaška sezona. Že takoj je bilo zelo zanimivo tako pri moških kot tudi pri ženskah. Predvsem pri moških je bilo zanimivo že takoj na začetku, saj smo bili priča derbiju med Postojno in Triglavani. Na koncu so se zmage veselili prvi favoriti lige iz Kranja.

V drugem in tretjem kolu lepi zmagi za Kamničane

Nič manj ni bilo zanimivo v drugem in tretjem kolu, saj so se državni prvaki iz sezone 2016/2017 odpravili k večkratnim državnim prvakom iz Maribora. Obe ekipi že vrsto let krojita vrh državnega prvenstva, tako je bilo tudi tokrat pričakovati težko tekmo. Na koncu so se zmage veselili Kamničani z rezultatom 5:3. Tudi v tretjem kolu je bil čas za derbi. V Kamnik je namreč prišla ekipa iz Kranja. Tudi tokrat so se zmage veselili pri Calcit Kamnik in ostajajo edina neporažena ekipa po treh kolih.

V drugem kolu je bilo napeto v Mariboru, znova bo napeto v soboto, ko tja prihaja Triglav Kranj.

Pri ženskah za zdaj še brez presenečenj

Po odpovedani lanski sezoni naslov državnih prvakinj branijo kegljačice iz Postojne. Tudi letošnjo sezono so začele brezkompromisno in na obeh tekmah dvakrat zmagale. Drugouvrščene Kamničanke iz sezone 2019/2020 so z nasprotnicami prav tako opravile brez težav. Za naslov državnih prvakinj se bodo v letošnji sezoni borile še kegljačice Ljubelja in Impola, ki imata na svojem računu že po tri zmage.

Tekma, ki bi lahko že izločila eno ekipo iz boja za naslov

Tudi v četrtem kolu državne lige bo izredno zanimivo. Pri moških bodo vse oči usmerjene v Maribor, kjer bo potekala tekma med Pred mesecem dni so na kegljišču v Kranju medalje osvajali mladi kegljači in kegljačice. Prihodnji teden bo tam zopet mednarodni dogodek - evropski pokal v kegljanju. Konstruktorjem in Triglavani. Ena ali druga ekipa bi si s porazom že lahko zaprla vrata za osvojitev državnega naslova, a tudi tokrat mesto favorita pripada Kranjčanom. Zanimivo bo tudi v Litiji, ki bo gostila ekipo Ljubelja. Pri ženskah bo, kot že omenjeno, najzanimivejše v Slovenski Bistrici.

Na začetku oktobra nastop na evropskih tekmovanjih

6. oktobra se po lanskoletni odpovedi znova začenjajo boji na mednarodni ravni. Mariborski Konstruktor pri moških in Proteus iz Postojne bosta nastopila na svetovnem pokalu na Otočcu na Hrvaškem. Tokratni evropski pokal bo potekal v Sloveniji v Kranju, kjer bosta nastopali tako moška kot ženska ekipa Calcita iz Kamnika. Tretje- in četrouvrščene ekipe iz sezone 2019/2020, pri moških Proteus in Ljubelj ter pri ženskah Miklavž in Impol, pa bodo nastopile na pokalu NBC v nemškem Lorschu.