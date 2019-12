Gomboc in Štangarjeva na Kitajskem do petega mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Qingdau na Kitajskem se je danes začel letošnji masters v judu. Uvodni dan sta peti mesti slovenskemu taboru priborila Adrian Gomboc v kategoriji do 66 kg in Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg.