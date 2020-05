Prvo tekmo so izpeljali. In kako naprej? #video

Zadnjo nedeljo smo bili priča prvemu slovenskemu tekmovanju, saj so se na tacenskih brzicah merili najboljši slovenski kajakaši in kanuisti. S tekmovanjem je bil zadovoljen tudi Andrej Jelenc, direktor Kajakaške zveze Slovenije. Vseeno pa je odprtih veliko vprašanj, kako in kaj naprej.

Pri naši kajakaški krovni organizaciji v prihodnje načrtujejo kar nekaj domačih tekmovanj, saj bi lahko bila prva mednarodna tekmovanja na sporedu šele jeseni.

Svetovnih prvenstev letos najbrž ne bomo gledali

Glede mednarodnih tekmovanj je še vse odprto. V bližnji prihodnosti bodo na ravni svetovne in evropske zveze potekali pogovori, a bolj kot ne je jasno, da svetovnih prvenstev letos ne bo na sporedu. "Veliko možnosti je odprtih in vsi upamo, da bo septembra in oktobra sploh mogoče organizirati kakšno tekmovanje. Mi imamo pripravljeno svojo različico koledarja, ki jo bo treba še popravljati. Predvsem bo odvisno od odločitve evropske in svetovne organizacije," je povedal Jelenc.

"Upamo, da bo slika v Evropi drugačna, da bodo meje odprte in da nam bo uspelo organizirati kontinentalna prvenstva. Da bo letošnja sezona namenjena tekmovanjem na ravni Evrope, torej evropskim prvenstvom in pokalom."

Andrej Jelenc upa, da jim bo uspelo organizirati tekmovanja na evropski ravni. Foto: Sportida

Čaka jih še veliko usklajevanja

Slovenska kajakaška zveza ima v koledarju serijo domačih tekmovanj, ki si jih želijo izpeljati v prihodnje. Nedeljska tekma v Tacnu je bila bolj testna. Tako so organizatorji tekmovanja lahko videli, na kakšen način in s kolikšnim številom ljudi lahko izpeljejo tekmo na državni ravni.

"V programu koledarja je pripravljena serija tekmovanj, ki bo na koncu štela za skupno razvrstitev ob koncu sezone. Kar nekaj je tekmovanj, ki so na novo uvrščena v koledar. To nameravamo potrditi v prihodnjih tednih. Strokovni svet se bo v tem tednu precej ukvarjal s programom tekmovanj in sistemom izbirnih tekem za reprezentanco, če bo to potrebno. Do sredine junija nas čaka precej usklajevanja."

Veliki koronapokal je prejel Peter Kauzer. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najboljši so ostali najboljši

Zadnjo nedeljo smo v Tacnu videli kar nekaj nasmejanih obrazov. Veliko tekmovalcev je že komaj čakalo, da se pomerijo med seboj. Čeprav je forma še daleč od tiste prave, so vseeno prednjačili naši najboljši.

"Vidi se, da tisti tekmovalci, ki so bili že prej zelo dobri, še vedno ohranjajo visoko raven. Ne nazadnje so vsi tekmovalci do marca izpeljali celovit del programa, ki smo ga načrtovali. Praktično so se vrnili s priprav, ko so se začeli ukrepi za zajezitev virusa. Od sredine marca se je stvar ustavila, do takrat pa so trenirali kot običajno. Manjkata jim dva meseca določenega dela in težko se jim je bilo motivirati za sezono, za katero ni jasno, ali sploh bo. Vide se, da so tisti, ki so dobro trenirali čez zimo, tudi zdaj na visoki ravni. Videli pa bomo, ali so se tudi kakšni mlajši tekmovalci približali najboljšim," je še povedal Jelenc.