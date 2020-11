Prvič v zgodovini NFL popolnoma temnopolta sodniška ekipa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekma severnoameriške lige NFL med Tampa Bay Buccaneers in Los Angeles Rams se bo v zgodovino tekmovanja zapisala kot prva, ki jo je vodila temnopolta ekipa sodnikov. Tokrat je NFL za deljenje pravice na zelenico poslala peterico sodnikov, ki na večini tekem delujejo skupaj, in ekipi dodelila še dva temnopolta člana.

"To je zgodovinska noč in osebno mislim, da je to fantastično," je že pred tekmo dejal trener ekipe iz Tampe, zbrane okrog Toma Bradyja, Bruce Arians. Kot ocenjujejo nekateri mediji, je bil zadnji čas za takšen korak, saj je bila tudi večina igralcev na tekmi temnopoltih.

Na koncu se je zmage veselilo moštvo iz Los Angelesa s 27:24, med krivci za poraz pa je bil prav zvezdnik Brady, ki si je pri podajah na domačem stadionu privoščil preveč napak. Odločilna je bil slaba podaja dve minuti pred koncem, ko je Los Angeles Tampi odvzel žogo, s čimer je domačim vzel še zadnje upanje na preobrat.

Tampa je doživela že četrti poraz in je vse dlje od prvega mesta v NFC South, na zahodu pa je Los Angeles s sedmo zmago prevzel vodstvo.