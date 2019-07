Primož Marinko novi predsednik Balinarske zveze Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marinko je nekdanji balinar, ki je igral v Hrvatinih, pri Anteni Portorož, Trti in koprski Marjetici, leta 2011 je zasedel mesto sekretarja OBZ Slovenska Istra in leto kasneje postal član IO BZS. Pred dvema letoma je postal tudi član tekmovalne komisije mednarodne zveze FIB.

Novi predsednik je v programu zapisal, da bo zveza tudi v prihodnje vso pozornost namenila reprezentančnim selekcijam in nadaljevala delo z mladimi, s tem da je potrebno še izboljšati delo v klubih. Tudi na področju marketinga, promocije in na segmentu prepoznavnosti športne panoge ter sistemu šolanja, izobraževanja in izpopolnjevanja kadra.

Po vzoru nekaterih večjih nacionalnih športnih zvez je pomembna pridobitev nacionalnega, pripravljalnega centra, kjer bi se lahko vsi balinarji pripravljali na večja mednarodna tekmovanja, v mandatnem obdobju 2019-2023 naj bi proučili in začeli pripravo dokumentacije in pridobivanja sredstev za izgradnjo centra.

