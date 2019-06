Borčnik in Janžič z Ivreo zmagovalca evropskega klubskega pokala

Italijansko moštvo, tokrat s slovenskima reprezentantoma Alešem Borčnikom in Davorjem Janžičem, je v polfinalu premagalo francoski Balaruc les Bains s 13:9, v odločilni tekmi za prvo mesto pa se je le uspelo oddolžiti Francozom za lanski poraz v finalu.

Borčnik je skupaj s Ferrerom izgubil dvoboj v štafeti, saj sta Frederic Marsens in Alexandre Chirat z imenitnim rezutatom 61 zadetkov (zgrešila le enkrat) dosegla nov svetovni rekord. Davor Janžič in Carlo Ballabene sta premagala francosko dvojico Condro - Belay in izsilila podaljšek, Davor pa je v podaljšku še zadel balina.

Slovenska predstavnika Trata in Zabiče sta izpadla v četrtfinalu. Škofjeločani niso bili kos francoskemu moštvu Balaruc les Bains, Zabičani pa so izgubili obe tekmi s hrvaško Istro iz Poreča.

Balinarke Krima tretje v pokalu evropskih prvakinj

Letošnje zmagovalke pokala evropskih prvakinj so balinarke Saint Vulbasa. Francozinje so v finalu v Čavlah premagale italijansko ekipo Borgonese z 10:8 in si tako zagotovile že svojo sedmo lovoriko. Tretje mesto so osvojile igralke Krima, ki so v polfinalu izgubile z Italijankami s 6:12.

V drugem polfinalnem dvoboju so bile Francozinje boljše od Labina s 15:3.

Slovenske prvakinje so najprej premagale Altino iz Beograda z 12:6, proti kasnejšemu finalistu Borgoneseu pa v polfinalu niso pokazale dovolj zbranosti. Štiri točke je prispevala Ana Pevec v natančnem zbijanju in klasični igri, po točko pa so osvojile Sara Jenčič v igri v krog ter dvojica Tadeja Petrič - Nelly Škoberne.

Četrto mesto je osvojil hrvaški državni prvak Labin, peto Altina iz Srbije, šesto Čavle (Hrvaška), sedmo turški Afad, na osmem mestu pa so bile balinarke Parseka iz Rusije.