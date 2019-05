Balinarji Trate in Zabič v četrtfinalu evropskega pokala prvakov

Zabičani so v prvih štirih disciplinah po enkrat izgubili v bližanju in zbijanju v krog in natančnem zbijanju ter povedli z 10:4. V zadnjih treh disciplinah trojic, dvojic in v klasični igri so potrebovali le še točko. Dosegli so jo v igri trojic in si zagotovili uvrstitev med osmerico. Slovenci so le še enkrat dokazali, da so precej boljši od črnogorskega prvaka in zasluženo napredovali.

