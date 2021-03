Slovenci po medalje svetovnega leska. Kdaj in kje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna balinarska zveza je na sobotni seji IO potrdila termine in formate svetovnih prvenstev v letu 2021 v vseh kategorijah. Po letu 2020, v katerem so zaredi epidemije odpadla vsa mednarodna balinarska tekmovanja, bo letos francoski Martigues od 14. do 19. septembra gostil SP v štirih kategorijah, je sporočila Balinarska zveza Slovenije.