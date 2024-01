Poslovil se je oče kajakaške proge v Tacnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zadnji dan starega leta se je po bolezni poslovil Rade Kovačević, legendarni kajakaški delavec, katerega največja kajakaška zapuščina je svetovno znana proga v Tacnu, so sporočili s Kajakaške zveze Slovenije.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije Rade Kovačević se je rodil 1. septembra 1948 v vasi Rvati v bližini Raške v Srbiji. Iz domačega okolja je odšel na šolanje v Zagreb, kjer je končal fakulteto. Tam se je srečal s kajakaštvom, v katerem je bil tekmovalec, trener in funkcionar. Po končanem študiju je dobil v službo v Sloveniji, v podjetju Nivo, kjer je delal kot projektant.

Kovačević je velik pečat pustil v Kajak kanu klubu Rašica v Tacnu, kjer je bil trener med letoma 1979 in 1986, kasneje pa tudi predsednik. V tem obdobju so kolajne na velikih tekmovanjih osvajali mnogi tekmovalci tacenskega kluba, največje uspehe pa dosegali Jože Vidmar, Janez Skok in Albin Čižman. Daljši čas je bil tudi selektor jugoslovanske slalomske reprezentance. V začetku devetdesetih je bil en mandat tudi član komiteja v slalomu na divjih vodah na Mednarodni kajakaški zvezi (ICF).

Največja zapuščina Kovačevića je kajakaška proga v Tacnu. Kot glavni projektant je s sodelavci povsem na novo projektiral kajakaško progo v Tacnu, na kateri so tekmovalci prvič nastopili v letu pred svetovnim prvenstvom 1991 v Tacnu. Žal vse ideje tistega obdobja niso bile realizirane. Je pa nov kajakaški kanal z novimi tribunami omogočal izvedbo vseh velikih kajakaških tekmovanj v kasnejšem obdobju.